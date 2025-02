In viaggio per la bella Europa: "Noi, cronisti senza frontiere"

Progetto Erasmus: in viaggio per l’Europa. Andiamo a leggere la bella inchiesta dei giovani cronisti di Cento.

Da anni l’IC 2 di Cento partecipa a questi scambi, arricchendosi di esperienze culturali. Il progetto Erasmus nasce nel 1987 nell’ambito dell’Unione Europea e prende il nome dallo studioso e teologo Erasmo de Rotterdam, che viaggiò per diversi anni in tutta Europa per studiare le diverse culture del continente, con l’obiettivo di rendere più unite le nazioni fra di loro. Il progetto Erasmus, pertanto, ha lo scopo di far conoscere le culture e di far dialogare le nazioni. Il luogo virtuale dove organizzare questi scambi è la piattaforma eTwinning, la più grande community di insegnanti attiva in Europa, che permette di progettare collaborazioni tra scuole lontane, che - altrimenti - difficilmente potrebbero entrare in contatto. Tutto questo con lo scopo di migliorare l’offerta formativa delle scuole, attraverso il confronto e l’innovazione dei modelli didattici e di apprendimento.

Alcune delle opportunità che l’Erasmus offre a noi studenti sono: vivere esperienze di formazione, ampliare la conoscenza delle culture di altri paesi, migliorare la competenza linguistica e fare nuove amicizie. Quanto può durare la formazione estera o lo scambio degli alunni? La formazione di docenti all’estero può durare dai 10 agli 89 giorni, chiamata di breve durata, invece quella a lunga durata dura dai 90 ai 360 giorni. Per la mobilità degli alunni il massimo sono 10 giorni.

Il progetto è totalmente gratuito. Chi vuole partecipare deve avere queste caratteristiche: essere munito della carta d’identità, avere voti alti nelle lingue straniere, e soprattutto deve avere un ottimo comportamento. I criteri di ammissione al progetto verranno decisi dai vari istituti che aderiscono. C’è anche la possibilità di ospitare alunni stranieri, in visita in Italia, nel periodo dello scambio.

Da molti anni l’IC2 “Pascoli” di Cento aderisce al progetto Erasmus, ogni anno con una meta diversa. Abbiamo visto diversi progetti, abbiamo ospitato alunni e professori. Un altro progetto dell’Erasmus è il job shadowing, che è un metodo di apprendimento sul posto di lavoro in un altro ambiente lavorativo. Gli insegnanti, durante il job shadowing, stanno a contatto con un esperto di quel campo in modo da comprendere ed approfondire le competenze richieste da quel determinato lavoro. Per quest’anno sono già organizzati diversi viaggi ed i prossimi a partire saranno i nostri compagni di prima media. Si recheranno ad Ontinyent, una piccola città della comunità autonoma di Valencia, in Spagna.