"In viale Alfonso d’Este ciclabile nell’incuria"

Caro Carlino,

Viale Alfonso d’Este mi piace molto perchè è ombrosa: tempo fa fu lanciato il progetto di estenderla fino alla Prospettiva di Via XX Settembre. Ottima idea. Ma il progetto lanciato sta girando nel cielo sopra Ferrara come un satellite e chissà quando lo faranno atterrare. Intanto l’amministrazione potrebbe occuparsi della ciclabile che è in uno stato indecoroso. Alla base dei grandi alberi sono cresciuti rami a dismisura, dove è il decoro tanto decantato dall’amministrazione? La prima visione che si ha entrando in Ferrara dalla entrata Est è l’erbaccia folta cresciuta sul ponte di San Giorgio. Poi proseguendo la desolata condizione in cui è l’erba nelle aiuole spartitraffico (quando si vedranno fiori?) e l’incolta verzura nell’ex Viale Marco Polo. E sul baluardo della garitta non è stato fatto nulla.

Grazie e un saluto,

Pasquina Ferrari