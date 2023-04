Inail e aziende sanitarie Patto sul rischio biologico

Sviluppare un’ampia collaborazione per approfondire e uniformare la valutazione del rischio biologico in ambito sanitario. È l’obiettivo dell’accordo sottoscritto dalle aziende sanitarie ferraresi e dalla direzione regionale Inail Emilia-Romagna, per l’applicazione sperimentale di strumenti metodologici per la valutazione del rischio biologico in ambienti sanitari (ospedalieri e territoriali) a tutela dei lavoratori che svolgono attività quotidiana in ospedale. L’accordo, sottoscritto recentemente dalla direttrice generale delle aziende sanitarie di Ferrara Monica Calamai e dalla direttrice regionale Inail Fabiola Ficola, rappresenta la prima convenzione di questo tipo a livello regionale ma anche la prima a livello nazionale, contestualmente all’analoga convenzione sottoscritta dall’Azienda Ospedaliera di Perugia. Malgrado l’ampia diffusione – sia a livello nazionale che internazionale – di linee guida, buone prassi e indicazioni operative – l’assenza di uno standard di riferimento per la identificazione dei criteri di valutazione del rischio biologico, ha generato notevoli difformità di valutazione e l’impossibilità di comparazione di risultati. Un lavoro che si prefigge l’obiettivo di sviluppare un percorso metodologico uniforme di valutazione del rischio biologico in ambienti sanitari (ospedalieri e territoriali) con l’individuazione di uno standard unico di riferimento. Le attività svolte nei servizi sanitari rientrano tra quelle che possono comportare maggiore presenza di agenti biologici. Per l’attuazione del progetto, non oneroso e dalla durata triennale, è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro interistituzionale composto da professionisti esperti di sicurezza e tutela della salute negli ambienti di lavoro designati da Inail e dalle Aziende Sanitarie ferraresi.