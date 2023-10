"Inascoltati i problemi segnalati"

"I problemi posti dai cittadini con disabilità, dai loro famigliari, caregiver e dalle associazioni che li rappresentano sono l’ultima delle priorità nell’azione di governo di questa amministrazione". L’accusa arriva dal consigliere del Pd Davide Nanni a fronte della bocciatura – da parte della maggioranza – sulla questione d’urgenza attraverso la quale l’esponente dell’opposizione voleva inserire nella trattazione del Consiglio Comunale la mozione. Un documento, quest’ultimo, che intendeva impegnare il sindaco e la giunta ad aumentare i controlli per ridurre gli abusi quotidianamente segnalati dai cittadini con disabilità, oltreché ripristinare un’unità operativa interna al Comune che si occupi di garantire la piena accessibilità di tutti gli spazi urbani, sia pubblici che privati ma aperti al pubblico. "La richiesta di discutere e approvare con urgenza tale documento – scrive Nanni – era doverosa anche alla luce di quanto indicato dalle stesse associazioni del Comitato ferrarese area disabili in una dettagliata lettera aperta al sindaco e alla stampa locale dove si indicano problemi e criticità". Dalla mancata accessibilità di alcuni spazi pubblici, passando per la mancata attuazione del Peba, finendo con la riduzione dei fondi erogati alle famiglie. Niente da fare. Tra l’altro, osserva il dem, "a seguito della chiusura dell’ufficio Accessibilità, tecnici liberi professionisti e di enti pubblici, associazioni e liberi cittadini, chiedono mediante mail o telefonate, suggerimenti e informazioni in merito l’eliminazione di barriere architettoniche al Comitato ferrarese area disabili perché non trovano più un’interlocuzione chiara nel Comune". Nonostante ciò, sbotta Nanni, "i consiglieri di maggioranza, senza eccezioni, e lo stesso sindaco hanno votato contro la "questione d’urgenza" rimandando la discussione a non si sa quando".

f.d.b.