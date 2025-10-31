Inaugura domani la mostra ’Diavolerie’, con le opere di Guercino

Inaugura domani, nella chiesa di San Lorenzo, la mostra "Diavolerie. Guercino magico, macabro e demoniaco" che, procedendo parallela a "Guercino. Un nuovo sguardo", racconterà una produzione particolare, sconosciuta ai più, del maestro centese. "La mostra, così come due precedenti, nasce per valorizzare un importante fondo di incisioni dal Guercino, di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento – dice Valeria Tassinari, curatrice della mostra insieme a Fausto Gozzi –. Delle tre mostre dedicate alle incisioni tratte dai suoi lavori, questa è la più inedita: la tematica, tra rappresentazioni di morte, demoni tentatori, streghe e stregoni, è infatti inaspettata per un maestro devoto come il Guercino, che usava, come molti altri artisti dell’epoca, il macabro e la seduzione in maniera grottesca e ironica, per giocare sulla credenza popolare, dimostrando la forte presenza di queste tematiche anche nel territorio nostrano, raffigurato anche in queste opere "soprannaturali" del Guercino, e la conoscenza del maestro stesso di questo mondo apparentemente lontano dalla sua opera".

E sul contenuto: "La mostra, che dovrebbe rimanere aperta fino a metà gennaio, è composta da un nucleo di incisioni originali del ‘700/’800 e da un disegno originale tratto da un’incisione del Guercino. Oltre a questo, la mostra avrà, al suo interno, numerose riproduzioni di disegni del Guercino, custodite in collezioni private sparse per il mondo, impossibili, altrimenti, da vedere insieme".

Francesco Diozzi