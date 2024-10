Inaugura il ’Giardino della Zucca’. Azienda con prodotti a km zero

E’ stato inaugurato, domenica scorsa, il Giardino della Zucca, nella frazione di Caprile a Codigoro in via Monticelli 4, frutto della passione di Chiara Bonazza e del nonno Ravaldo presso l’azienda agricola BiOrto, a conduzione famigliare, dove dal 2021 si coltivano prodotti a km 0 nel modo più naturale possibile. Con gli anni grazie all’esperienza e alla formazione di Chiara hanno ampliato e diventeranno a breve fattoria didattica. Da due anni tutti i weekend di ottobre organizzano il giardino della zucca, un’esperienza unica tra i colori e i sapori dell’autunno, nei quali si possono trovare centinaia di zucche nel campo e scegliere la preferita da portare a casa, un labirinto di mais, giochi a tema per grandi e piccoli e gli animali della fattoria da osservare da vicino. Quest’anno la bella novità, in collaborazione con la polisportiva Capitello e Dolci Tentazioni, è quella che si potranno degustare a pranzo i famosi cappellacci e le lasagne alla zucca. Domenica prossima lo speciale primo raduno di "Zucche in vespa", che inizierà alle 9 e proseguirà per tutta la giornata con visita all’abbazia di Pomposa e rinnovo della pigiatura dell’uva per grandi e piccoli, che ha riscosso molto successo nel weekend precedente. Una location appena rinnovata, con anche bagno accessibile ai disabili e per coloro che non amano le pietanze a base di zucca, truck food con hamburger gourmet e l’apecar dei gelati. Per info e prenotazioni tel. Chiara 348.2568110.