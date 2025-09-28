Inaugura il ’Main Padel’: "Eccellenza per Vigarano"

C’è un nuovo impianto sportivo a Vigarano Mainarda, una struttura all’avanguardia. E’ il "Main Padel". E’ stato inaugurato venerdì. "Oggi è una bella giornata per Vigarano – ha detto il sindaco Davide Bergamini – sono felice di inaugurare questa nuova struttura sportiva, il Main Padel di Vigarano. Un grande in bocca al lupo ai fratelli Michele e Matteo Corazza per questa bellissima realtà che hanno deciso di realizzare sul nostro territorio. Non è mai scontato che i vigaranesi investano a casa propria, e quando lo fanno con progetti così importanti è motivo di orgoglio per tutta la comunità. E’ probabilmente una delle più belle realtà dedicate a questo sport a livello regionale, con spazi interni ed esterni che permettono di vivere appieno le partite e i tornei". Grazie a un accordo con il Comune, inoltre, ogni mattina due campi saranno a disposizione delle scuole, offrendo ai giovani la possibilità di avvicinarsi al padel e di praticarlo in sicurezza". "Da vigaranese, da mamma, da assessore allo sport – ha aggiunto Daniela Patroncini – è una gioia ed un orgoglio poter contare su una realtà come il Main Padel, già consolidato punto di riferimento per molte famiglie, con un’offerta sportiva per tutte le età, dove sentirsi a casa, accolti da sorrisi genuini ma sicuri di trovare qualità e professionalità".

Dai protagonisti di questa avventura parole di entusiasmo: "Siamo felici di aver investito sul nostro territorio – hanno detto Michele e Matteo Corazza – crediamo in questo sport e siamo certi che sarà un grande valore per Vigarano e per il padel stesso. Vogliamo continuare in questa direzione e investire tanto in questo sport che oggi è lo sport del momento". Non è tutto: "Abbiamo avuto un grande riscontro dal punto di vista sportivo – ha detto Pilar Navarro, responsabile organizzativa del centro – e siamo molto contenti di aver investito su questo territorio. Stiamo portando avanti progetti dedicati agli atleti , che ci hanno dato grande soddisfazione fin da quest’anno. Tanti giovani si stanno avvicinando al padel e i tornei organizzati hanno registrato sempre il tutto esaurito. È una gioia poter contribuire a far crescere questo sport e a renderlo sempre più presente nella vita della comunità".

Claudia Fortini