Inaugura il nido di Alberone. Accoglierà 48 bambini

Sabato prossimo alle 11 si inaugura il nuovo Asilo Nido di Alberone in via Pascoli 1, nel lotto in cui sorgeva la vecchia scuola elementare, demolita in seguito agli eventi sismici di maggio 2012. E’ il primo in frazione costruito con i fondi dell’Unione Europea nell’ambito degli obiettivi del Pnrr. Accoglierà fino a 48 bambini e bambine in età compresa tra i 6 e i 36 mesi, sarà organizzato in due sezioni e per rispondere meglio alle esigenze delle famiglie saranno previsti entrambi i moduli: orario tempo pieno e part-time. I lavori sono iniziati ad agosto 2023 per un importo di 1.294.164 euro di cui 1.175.000 da fondi Pnrr, 117.500 da fondi FOI e 1.664 di fondi comunali. Il nuovo Nido d’Infanzia ospiterà due sezioni didattiche, pensato nella frazione di Alberone in quanto è situato ai margini nord del territorio comunale di Cento e vicino a Finale Emilia.

L’edificio di progetto, ha forma rettangolare a singolo piano, caratterizzato da ampie vetrate, che aumentano la spazialità percepita degli ambienti e manterranno il contatto visivo con il giardino esterno. Uno stabile con una spiccata attenzione alla sostenibilità ambientale, dotato di tutti i requisiti necessari a renderlo efficiente, sicuro e bello esteticamente. Le famiglie accolte al Nido di Alberone troveranno un progetto pedagogico adatto a ogni età, personale professionale e preparato, ambienti cu rati e interessanti per i piccoli fruitori del servizio, arredati con l’attenzione ai dettagli. C’è anche un concorso rivolto agli studenti degli istituti comprensivi scolastici del Comune, per ideare un nome ed un marchio che identifichino il nuovo nido.