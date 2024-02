Inaugura il Palazzetto rinnovato

A Copparo, sabato scorso, è stata inaugurata la nuova pavimentazione del palazzetto dello sport, in gestione al Csi. L’intervento, per un investimento di 95mila euro da parte dell’amministrazione comunale, mette a disposizione delle scuole e delle società sportive un nuovo fondo in legno, in grado di esaltare le prestazioni in assoluta sicurezza. L’opera fornisce elevate garanzie di sicurezza e di resistenza, facile pulizia e sanificazione, fondamentale nell’ottica delle attività e, come in precedenza spiegato dall’amministrazione comunale copparese, conforme alle attività ufficiali agonistiche delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. Durante i lavori inoltre Csi ha curato gli interventi di tinteggiatura dei muri dei corridoi e degli spogliatoi e di risistemazione delle docce dei quattro spogliatoi.

Alla cerimonia del taglio del nastro, erano presenti il sindaco Fabrizio Pagnoni e da Enrico Venturini e Roberto Borellini, dirigenti provinciali dell’Ente di Promozione Sportiva Csi, che, unico a partecipare al bando per la gestione della struttura, da quasi due anni esclusivamente, grazie ai volontari e alla grande collaborazione con il Comune, consente a bambini, giovani e adulti di Copparo, e non solo, di praticare svariati sport e di fruire di servizi collaterali come i Campi Estivi e le attività cinofile. Terminata la cerimonia si è tenuto un altro avvenimento di grande rilevanza, attuale e in prospettiva futura: i primi a sperimentare il nuovo fondo dell’impianto sono stati i 25 atleti che compongono la nazionale italiana maschile di Tchoukball.

"Il Tchoukball - spiegano dall’ente di promozione sportiva Csi - è uno sport innovativo, proiettato al futuro attraverso specifiche scelte che ne esaltano la spettacolarità: il gioco è finalizzato alla sana competizione garantita dall’assenza di contrasto fisico che permette di realizzare il miglior gesto atletico possibile. Ferrara è fra le città più in vista nel panorama di questo sport: il Ferrara Tchoukball detiene il titolo europeo per club 2023, seconda classificata nello scorso campionato italiano, nella stagione 2023/24 è in testa, imbattuta, al termine del girone di andata. Molti atleti del Ferrara Tchoukball giocano nella nazionale arrivata al secondo posto ai mondiali di Praga 2023 (battuti di un solo punto da Taiwan, dove il Tchoukball è gestito a livello professionistico)". Ora la nazionale italiana si allena a Copparo in vista dei campionati europei in cui difenderà il titolo conquistato a Leeds nel 2022. L’evento si svolgerà al Palasport di Ferrara dal 31 luglio al 4 agosto: un’occasione per vedere da vicino questo sport che potrebbe, in futuro, portare eventi nazionali e internazionali nel rinnovato impianto.

Valerio Franzoni