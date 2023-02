Inaugura la sezione dei bersaglieri Grande festa con corteo e musica

Fiocco azzurro nel mondo dell’associazionismo portuense. Oggi alla presenza del maggiore Giuseppe La Rosa sarà inaugurata la sezione locale dei bersaglieri. Sarà una giornata di festa: alle 9 raduno in municipio, cui seguiranno i cortei: nella zona del centro storico la fanfara dei bersaglieri percorrerà a passo di corsa l’itinerario da piazza Verdi - via Garibaldi - via Cavour e via Statuto - via Dante Alighieri tra le 9 e le 9.30 (pochi minuti) per poi giungere all’ammassamento in piazza Giovanni XXIII (zona pedonale). Ci saranno per l’occasione delle chiusure temporanee al traffico di Corso Umberto I, previste per i cortei da Piazza Giovanni XXIII a Piazza XX Settembre per la cerimonia dell’alza bandiera e la deposizione di una corona al monumento ai caduti di Portomaggiore, prima e dopo la messa delle 10.30 in chiesa Collegiata.