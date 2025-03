Inaugura l’accesso est. Mura e percorsi ciclabili: "Nuovo decoro alla zona"

Entrare a Ferrara dal suo storico ingresso orientale significa oggi attraversare una soglia che unisce passato e futuro, storia e modernità, tradizione e innovazione. Dopo oltre un anno di lavori, l’accesso est della città nei pressi dell’antica porta di San Giorgio, ha finalmente ritrovato il suo valore architettonico, grazie a un progetto di riqualificazione finanziato dal Pnrr con un investimento di 1,5 milioni di euro. "È un’opera importante non solo per la viabilità, ma anche per il recupero architettonico delle mura di Ferrara", ha dichiarato il sindaco Alan Fabbri durante l’inaugurazione. "Ci tenevo a essere presente perché questo è il progetto più importante legato ai fondi del Pnrr che abbiamo concluso finora". Gli interventi hanno riguardato la demolizione di edifici incongrui, come l’ex cabina elettrica e la ricostruzione di percorsi pedonali e ciclabili. A completamento dell’opera di riqualificazione e di decoro urbano, l’area interessata sarà dotata di complementi come nuove panchine e portabiciclette. "Abbiamo voluto ridonare dignità a questa zona storica della nostra città, garantendo una maggiore accessibilità e sicurezza a pedoni e ciclisti", ha sottolineato l’assessore Francesca Savini. Marciapiedi ampliati, nuovi attraversamenti pedonali e stalli dedicati a persone con disabilità sono alcune delle novità apportate, pensate per valorizzare la mobilità sostenibile e inclusiva.

Elemento simbolico della riqualificazione è senza dubbio il leccio storico, l’albero sempreverde preservato al centro dell’intervento. "Con la sua imponenza, il leccio sembra voler accogliere chi entra nella nostra città", ha aggiunto Savini, che ha sottolineato anche la valorizzazione del verde cittadino con nuove piantumazioni, come il carpino piantato in sostituzione delle robinie rimosse a causa delle cattive condizioni. Dietro le quinte di questo intervento, coordinato dall’architetto Massimo Partigiani, si sono mossi contemporaneamente tre cantieri che hanno riguardato viabilità, architettura e restauro delle mura. "È il primo esempio di accessibilità fra vallo e mura a Ferrara – ha spiegato Partigiani – e costituisce un importante punto di collegamento con altri due grandi interventi previsti nelle vicinanze".

Damiano Moscardi