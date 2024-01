Inaugura l’anno giudiziario. Meno processi, il civile è lampo. Codice rosso, boom di denunce

Giustizia civile lampo, cala la pendenza di processi in fase dibattimentale mentre aumenta quella di fascicoli aperti contro noti e ignoti. Per quanto riguarda l’attività investigativa, si segnala invece un boom di inchieste per reati da Codice rosso (la più recente normativa in materia di violenza di genere). Non manca infine un passaggio sul rischio di infiltrazioni mafiose soprattutto al mare, dove il business del turismo attira gli interessi delle cosche. Sono i tratti salienti dell’ultimo anno di giustizia ferrarese, emersi ieri durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario alla corte d’Appello di Bologna.

Tribunale. I tempi del processo civile rimangono il punto di forza degli uffici di Borgo dei Leoni. A fronte di 6.543 procedimenti sopravvenuti e di 6.584 definiti, le pendenze sono diminuite da 4.372 a 4.331 unità (-0,9% a fronte di una media distrettuale di -1,7%). Riguardo alle tempistiche processuali, si registra la minore durata di tutto il distretto. In particolare, per quanto riguarda il fallimento si parla di 365 giorni a fronte di una media di 926. Nelle esecuzioni mobiliari siamo a 127 giorni (contro una media di 160) e nelle immobiliari a 784 giorni (il dato medio è di 1.459). I settori contenzioso e lavoro hanno totalizzato una durata media di 194 e 136 giorni, contro il dato del distretto che si ferma a 317 e 264 giorni. Passando al penale, da sottolineare l’aspetto relativo alla pendenza di procedimenti contro noti. Mentre nell’ultimo anno si è ridotta in quasi tutto il distretto, Ferrara si mostra in controtendenza con una crescita del 24%. A fronte di ciò, però, il palazzo di giustizia estense totalizza il livello massimo di archiviazioni di fascicoli (72%). Parallelamente, diminuisce la pendenza di processi in dibattimento, sia monocratici che collegiali. Per quanto riguarda il monocratico nell’ultimo anno i processi pendenti si sono ridotti del 31% mentre sul fronte del collegiale il calo è del 38%. La durata media di un processo in dibattimento è di 507 giorni, mentre i giudizi abbreviati si aggirano intorno ai 132. Molto bassa l’incidenza delle prescrizioni, che si attestano al 3% contro una media distrettuale del 7%.

Procura. Nell’ultimo anno negli uffici di via Mentessi sono stati iscritti 6.679 procedimenti contro noti. Tra questi si registra un progressivo aumento delle denunce per Codice rosso. Negli ultimi dodici mesi sono state 520, di cui 250 per maltrattamenti in famiglia, 187 per lesioni e 83 per violenza sessuale. Focus anche sulla sicurezza sul lavoro. Nel 2023 sono stati aperti due fascicoli per infortuni mortali e 34 per episodi con sole lesioni. Cinque, infine, i procedimenti avviati in materia di illeciti legati all’emergenza Covid o per frodi nel campo dei crediti d’imposta nell’edilizia.

Infiltrazioni mafiose. Nella sua relazione, il procuratore generale Paolo Fortuna ha acceso i riflettori sul rischio che la criminalità organizzata allunghi i tentacoli lungo la costa. "Il versante adriatico, comprendente le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini – si legge nella relazione –, rappresenta per la criminalità organizzata, di stampo prevalentemente ’ndranghetista, una preziosa opportunità di investimento". La vocazione altamente turistica di tutta l’area, prosegue, "attrae gli interessi di esponenti criminali capaci di insinuarsi e ‘contaminare’ silenziosamente il tessuto economico legale, mediante prevalentemente l’acquisizione di esercizi commerciali e strutture ricettive".

