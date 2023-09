Inaugura l'anno scolastico: gli alunni di Goro ricevuti da Mattarella

Sarà indubbiamente un momento di grande orgoglio per la comunità di Goro, quello che accadrà oggi presso l’Istituto tecnico ‘Saffi Alberti’ di Forlì, dove si terrà l’inaugurazione dell’anno scolastico 20232024. Durante la cerimonia, un gruppo di quindici studenti delle classi quinte della Scuola Primaria di Goro avrà l’onore di rappresentare il territorio, in un contesto di grande rilevanza nazionale che vedrà la presenza di personalità di spicco del panorama italiano, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, oltre a numerose altre autorità e volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport. "Con grande emozione e responsabilità, i nostri giovani studenti porteranno la voce di Goro, condividendo i loro sogni, desideri e speranze per un futuro scolastico all’insegna della crescita e dell’educazione – affermano dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Maria Bugnoli -. Il tema della lotta all’abbandono scolastico sarà al centro del dibattito, sottolineando l’importanza fondamentale dell’educazione nella formazione delle nuove generazioni". Ad accompagnare studenti e studentesse all’importante cerimonia saranno i docenti Giulia Mantovani, Patrizia Benetti e Lorenzo Gatti e il dirigente scolastico Gianni Luca Coppola. Sicuramente sarà un momento emozionante e da ricordare per la delegazione che prenderà parte alla cerimonia, nel corso del quale – come si legge sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito - si parlerà di attualità, lavoro, salute, sport, scuole italiane all’estero, storie di riscatto sociale.

Valerio Franzoni