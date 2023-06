Inaugurano sabato due campi da padel Collabora la Sorgente

Verranno ufficialmente inaugurati sabato i due nuovi campi da padel presenti nell’area sportiva in viale Nord a Formignana, realizzati e gestiti dall’associazione 4Mi Padel Asd formata dal presidente Marco Pezzolato, dal suo vice Mattia Benetazzo e dai soci Davide Occhiali e

Luca Pozzati. Un’operazione resa possibile grazie alla collaborazione con l’Asd Sorgente, che ha in

concessione dal Comune di Tresignana la gestione dell’area sportiva. Dal momento dell’apertura, tante

sono state le richieste di prenotazione per i campi per praticare uno sport in forte ascesa e che appassiona

persone di ogni età. In occasione della giornata inaugurale è previsto un torneo, al quale è prevista una

partecipazione di 32 giocatori per un totale di 16 coppie, che si sfideranno dalle 9 alle 14 nella fase a gironi, e dalle 14 alle 17.30 nelle fasi finali. Dalle 17.30 avverrà la cerimonia del taglio del nastro, alla presenza

delle autorità, accompagnata da un aperitivo. Per chiudere l’evento, dalle 18 alle 21 sarà il momento ‘free slot’ per permettere a chi lo vorrà, di divertirsi e giocare.