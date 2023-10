Inaugurata al Ridotto del teatro la mostra ’Il Mercante di Venezia’

È dedicata al Mercante di Venezia la mostra conclusiva dell’edizione 20222023 del progetto ‘Shakespeare dal testo alla scena’, aperta ufficialmente al ridotto del teatro comunale Claudio Abbado nella mattinata di ieri, che sarà visitabile dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30 fino al 27 ottobre. Il progetto, curato dal Comune e dall’Università, ha coinvolto anche alcuni istituti superiori, il liceo Ariosto e il liceo Carducci, gli istituti Einaudi e Dosso Dossi di Ferrara, insieme al liceo Rita Levi Montalcini di Argenta e l’Istituto Guido Monaco di Pomposa di Codigoro. Lo spettacolo teatrale realizzato per l’occasione dagli studenti, andrà in scena esclusivamente per le scuole la mattina di martedì 24 novembre alla sala Estense, e lo stesso giorno, dalle 14,30 alle 17, saranno proiettati nella sala estense, ad ingresso libero, i vari filmati realizzati dagli studenti. Il progetto Shakespeare dal Teatro alla scena e il centro shakespeariano sono nati da un’idea della professoressa Mariangela Tempera, che li ha gestiti e diretti fino alla sua scomparsa, avvenuta il 31 dicembre 2015. Il suo progetto prosegue ora con il contributo dell’Università di Ferrara grazie a Paola Spinozzi, ordinaria di letteratura inglese e con la collaborazione di Giuseppe Domenico Lipani, docente di storia del teatro e dello spettacolo. Durante l’anno scolastico 20232024 sarà invece approfondita l’opera La Tempesta. "Ho preso in mano con cautela questo progetto – spiega Paola Spinozzi-, ideato e curato da Mariangela Tempera, era l’essenza del suo lavoro, ed anche per me è molto di più del semplice portare avanti il lavoro di una collega. Quest’anno parleremo de La Tempesta, che abbiamo già trattato molte volte, ma la grande novità, e credo non sia mai stato fatto, è trattarla nel rapporto tra arte, letteratura e ambiente, che si innesta quindi negli studi sull’ambiente, fondamentali nella contemporaneità. Shakespeare sarà quindi analizzato sotto la lente delle discipline umanistiche ambiental". "Shakespeare indica su cosa basare la nostra vita- così Marcello Corvino, direttore artistico del teatro-, proprio ne La Tempesta dice ‘siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni’, per ottenere un risultato bisogna immaginarlo".

Lucia Bianchini