Inaugurata la C-Room per la creatività digitale

È stata inaugurata la C-Room, il primo spazio creativo nel cuore di Ferrara, pensato per supportare agenzie, creator, artisti e comunicatori nella produzione di contenuti digitali. L’evento si è tenuto nella sede del Laboratorio Aperto (ex Teatro Verdi) alla presenza dell’assessore alla Smart city e Digitalizzazione Francesca Savini per il taglio del nastro. "Questa nuova infrastruttura sarà rilevante per favorire e supportare la crescita del settore digitale e creativo in città. Innovazione, creatività e sviluppo continuano a incontrarsi presso Laboratorio Aperto, diventato punto di riferimento a Ferrara per lo sviluppo della creatività digitale e centro di connessione per questo tipo di esperienze", ha ribadito l’assessore Francesca Savini. La C-Room è un progetto di Creativite Idea, agenzia creativa fondata nel 2014 da Tommaso Puleo ed Elia Menon. Ferrara è stata scelta come sede strategica per lo sviluppo di nuovi progetti grazie alla sinergia con il Laboratorio Aperto. Lo spazio, pensato per professionisti e creator, mette a disposizione strumenti all’avanguardia per la realizzazione di foto, video, still life, shooting e podcast. All’interno collaborano figure specializzate come Mirko Doria e Andrea Baldrati.