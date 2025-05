Inaugurata la mostra fotografica dei ragazzi del Centro Giovani

Ostellato in festa per l’inaugurazione mercoledì scorso nel Museo del territorio di Ostellato di "Le nostre voci", la mostra fotografica opera dei ragazzi del Centro Giovani a chiusura del progetto "Photovoices", in collaborazione con il Comune, Asp e Giovani Protagonisti. La mostra è visitabile nei giorni di apertura della struttura, dalle 14 alle 17. Alla vernice ha partecipato con entusiasmo il sindaco Elena Rossi, che già si dichiara entusiasta della proposta espositiva: "Sempre progetti interessanti e coinvolgenti a Ostellato – è il suo commento – È stato un vero piacere inaugurare con voi la vostra mostra fotografica. State realizzando tanti bellissimi progetti accompagnati dai vostri educatori e da esperti che di volta in volta vi guidano".