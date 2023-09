Inaugurata la piazza di Dogato: Rossi: "Grazie a tutti"

Il sindaco di Ostellato Elena Rossi, domenica scorsa ha tagliato il nastro della rinnovata piazza di Dogato, che è stata riqualificata. Il lavoro è stato lungo per via delle lungaggini e imprevisti incontrati lungo il percorso, anche per le richieste di modifica espresse dai residenti a cantiere aperto: "Siamo tutti soddisfatti per aver inaugurato il restyling della piazza di Dogato – è il commento del primo cittadino – il luogo in cui si svolgono molti degli eventi organizzati dai volontari del paese. Un ringraziamento va a Luca Farinelli (l’architetto dogatese doc che ha realizzato il progetto), ai volontari di Dogato live, dell’asd Dogatese e a tutti i cittadini che contribuiscono con il loro lavoro e le loro iniziative a tenere viva la comunità. Grazie anche al nostro "burattinaio di fiducia" Massimiliano Venturi per lo spettacolo dedicato ai più piccoli (ma non solo)".