Inaugurata la scuola ’Don Minzoni’

E’ costata circa 7 milioni di euro e quattro anni di lavoro l’opera più importante realizzata finora dall’amministrazione Baldini, realizzata in pieno centro e dedicata a don Giovanni Minzoni, martire antifascista e futuro santo. La nuova scuola materna di Argenta è stata inaugurata ieri mattina, una grande festa aperta al pubblico, con tanto di rinfresco e intrattenimento musicale, alla presenza del dirigente scolastico Diego Pelliccia, il nuovo mini sindaco Adelaide Salzillo e di Marcella Zappaterra, riconfermata in questi giorni in consiglio regionale. Il plesso accoglie circa 330 alunni, annovera 35 classi e a breve un auditorium. "Una nuova scuola è sempre un momento speciale per una comunità – ha sottolineato Marcella Zappaterra, in rappresentanza della Regione – perché guarda al futuro, al futuro delle nuove generazioni e del territorio. La Regione da molti anni progetta le scuole del futuro, che devono essere accoglienti, sicure e innovative. Questa scuola ha questi requisiti: non sono solo muri, è il simbolo del nostro impegno collettivo per garantire ai bambini un ambiente moderno e accogliente dove crescere le nuove generazioni e imparare a costruire i loro sogni". La stagione scolastica si è aperta con il graduale ingresso degli studenti della primaria di Argenta nella nuova scuola, ieri mattina si è svolta l’inaugurazione ufficiale in modo da accogliere la cittadinanza al meglio. Nel suo intervento il sindaco Andrea Baldini ha ringraziato tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione "di qualcosa di bello e importante. Ringrazio il personale scolastico che ha minimizzato i disagi che ci sono stati e che sono durati quattro anni. Grazie alle imprese e ai professionisti che hanno lavorato qua". Ha ripercorso la vicenda che ha portato alla nuova scuola. "A dicembre 2019 attendevamo la conferma del finanziamento più importante: 2,160 milioni, cui avremmo aggiunto 240 mila euro di risorse comunali per un progetto che prevedeva la ristrutturazione della scuola esistente e raggiunto il 60% di resistenza al sisma". Poi si decise di costruire la scuola da zero, rivedendo il piano finanziario, grazie anche ai fondi del Pnrr. Il primo cittadino ha ribadito che dopo la scuola saranno costruiti la palestra e la mensa, con cantiere aperto in aprile. E ha chiuso con un invito a genitori e insegnanti: "Abbiamo investito sull’edilizia scolastica insieme, ognuno per il suo ruolo, in questa comunità. Non c’è spazio per ripicche in una scuola, non c’è bisogno di foto da mandare ai giornali al primo disguido, di lettere firmate da avvocati. C’è bisogno di lavoro e di passione".

Franco Vanini