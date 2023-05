Inaugurati i nuovi campi da padel

Un sport sano, alla portata di tutti e divertente. È il padel, che da alcuni giorni è possibile giocare anche a Formignana. Due campi all’aperto, infatti, sono a disposizione nell’area sportiva della località in viale Nord. Questo, grazie all’accordo tra l’Asd Sorgente (che ha in concessione dal Comune di Tresignana la gestione dell’area sportiva) e l’associazione 4Mi Padel Asd formata dal presidente Marco Pezzolato, dal suo vice Mattia Benetazzo e dai soci Davide Occhiali e Luca Pozzati. Ieri, in vista della prossima inaugurazione ufficiale, i nuovi impianti sono stati presentati alla presenza del sindaco Laura Perelli e dell’assessore alle Attività sportive Fabrizio Pinca. "Diamo con piacere il ‘benvenuto’ ai nuovi campi da padel, la cui realizzazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Asd Sorgente e 4Mi Padel Asd. I due impianti andranno ad implementare l’offerta nell’area sportiva di Formignana, nella logica di una maggior fruizione della stessa".