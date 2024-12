Inaugurato il parco Porta Catena a Ferrara: un progetto di riqualificazione per la sicurezza urbana

Taglio del nastro per il nuovo parco di Porta Catena. L’area è ormai la quarta, dopo parco Enrico Toti, Marco Coletta e Giordano Bruno ad essere ultimata grazie al progetto intitolato ‘Parchi sicuri’, contro il degrado nelle aree più sensibili della città.

Alla cerimonia hanno preso parte l’ex assessore regionale Paolo Calvano, l’assessore comunale alla sicurezza Nicola Lodi, Gian Guido Nobili, responsabile dell’area politiche per la sicurezza urbana e integrata, cultura della legalità e polizia locale della Regione Emilia-Romagna, il prefetto Massimo Marchesiello e numerose autorità civili, militari e religiose.

L’intervento, del valore complessivo di 140mila euro, è stato cofinanziato dalla Regione e dal Comune di Ferrara, ciascuna delle due istituzioni ha contribuito con 70mila euro. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Playground srl Unipersonale e dalla Robur Asfalti per le opere edili, il tecnico del Comune ad essersi occupato del progetto è l’ingegner Anna de Leo.

"Finalmente siamo qui – ha sottolineato l’assessore Nicola Lodi – dopo anni di lotte allo spaccio e al degrado. Chi vive nel quartiere conosce bene le problematiche che hanno colpito per anni quest’area verde. Questo bellissimo parco è pronto per vivere un altro capitolo della sua storia, un capitolo fatto di aggregazione, gioco, divertimento, cultura ed eventi. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo".

Il progetto di riqualificazione ha portato a un radicale cambiamento, a partire dalla demolizione del muretto che fungeva da anfiteatro. Al suo posto è stata realizzata una nuova area giochi per bambini, dotata di pavimento antitrauma, due molle a dondolo (di cui una inclusiva), una torretta con scivolo e un gioco di equilibrio e arrampicata, rendendo il parco più accogliente e sicuro per i più piccoli.

"Ringrazio le forze dell’ordine – ha proseguito il prefetto Massimo Marchesiello – per il lavoro che svolgono costantemente nel quartiere. Faccio un appello ai cittadini: abbiate fiducia nelle istituzioni, è importante segnalare i comportamenti e le situazioni a rischio devianza, perché così facendo date una grande mano a chi si occupa di sicurezza".

Il parco di Porta Catena ha un campo sportivo polivalente, dalle dimensioni di 32 x 19 metri con illuminazione e recinzioni alte cinque metri. Durante l’inaugurazione erano presenti le associazioni sportive (Vis 2008, scuola Basket Ferrara, Ferrara Basket, Pugilistica Padana e 4Torri), che hanno potuto allenarsi e testare il campo.

A completare la riqualificazione, sono stati piantati cinque nuovi alberi, due tigli e tre meli da fiore. "La Regione Emilia-Romagna – ha concluso Paolo Calvano – in questi anni ha investito molto sulla sicurezza urbana, soprattutto nel territorio di Ferrara. In totale 2,5 milioni, mentre per Ferrara stanziati 700milioni. Siamo molto soddisfatti del lavoro eseguito, continueremo a investire in progetti che danno questi importanti risultati".