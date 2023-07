Inaugurato il punto prelievi "Servirà anche le zone limitrofe"

Ieri si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del Centro Prelievi a Jolanda di Savoia. Un ulteriore presidio sanitario messo a disposizione dall’amministrazione. Il centro sarà operativo tutti i mercoledì mattina dalle 7.30 alle 9 ed effettuerà 22 prelievi a seduta, oltre alla consegna del materiale biologico. Sarà possibile accedervi tramite canonica prenotazione allo sportello cup.

Alla cerimonia inaugurale hanno presenziato la vicesindaco Elisa Trombin, il Maggiore dei Carabinieri M. Scacchi, Marco Sandri, Direttore Distretto centro Nord Usl, M. Spatola, F. Bonsi e C. Patrignani, in qualità di responsabili e dirigenti del servizio di infermeria. "Siamo orgogliosi di aver recuperato e aver restaurato l’edificio facendone questo centro, un traguardo per la comunità. Potrà servire ai cittadini dei territori limitrofi, che non trovano posto negli altri centri, ma servirà sopratutto ai nostri anziani e ai nostri lavoratori che potranno con più serenità fare il loro prelievo ed andare a lavorare, senza dover percorrere chilometri. Ringrazio l’Azienda sanitaria", ha affermato la vicesindaco.

Un obiettivo importante che arriva in un momento delicato, a lanciare un messaggio contro i tagli alla sanità, "le risorse non sono infinite ma con quello che abbiamo cercheremo di fare il massimo, siamo i primi ad aver creato ciò, in una regione che resta all’avanguardia per la sanità in tutta Italia", ha affermato con soddisfazione il dottor Sandri.

Jasmine Belabess