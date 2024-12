Inaugurato il ristorante toscano Portovino, dove c’era la storica trattoria ’La Romantica’

Inaugurato ieri, alla presenza dell’assessore al Commercio Francesco Carità, il ristorante toscano Portovino in via Ripagrande 36, dove prima, fino a ottobre, ha avuto sede la storica Trattoria La Romantica. "I titolari, dopo l’esperienza con un altro ristorante in provincia di Ferrara, hanno deciso di aprire una seconda sede in città. Si tratta di una scelta lodevole che va a colmare quel vuoto che, dopo 50 anni di attività, aveva lasciato nei mesi scorsi il ristoratore Andrea Cavallina, ora in pensione. Il luogo, storico per molti ferraresi, torna a vivere. Grazie per aver investito su Ferrara".