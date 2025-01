Inaugurato l’anno giudiziario . Più processi e boom di archiviazioni: "La costa attrae la ‘Ndrangheta"

Aumentano i processi penali sia in monocratico che in collegiale, calano vertiginosamente gli appelli al giudice di pace e le archiviazioni di inchieste sfiorano il 70% del totale, piazzandoci ai vertici in regione. Sono solo alcuni dei dati emersi dalle relazioni lette ieri nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario in corte d’Appello a Bologna. L’intervento del presidente della corte Giuseppe De Rosa ha fotografato l’ultimo anno di giustizia, con focus sui vari settori e sui diversi tribunali del distretto.

Rischio mafie. Le parole del procuratore generale Paolo Fortuna hanno delineato alcuni aspetti dell’attività delle varie procure del territorio nel periodo che va dal luglio 2023 al giugno 2024. Per quanto riguarda Ferrara, oltre a ricordare il processo contro la mafia nigeriana approdato di recente alla sentenza di secondo grado, Fortuna ha acceso i riflettori sul rischio di infiltrazioni mafiose nella nostra provincia, con particolare riferimento alla costa. "Il versante adriatico – si legge nella relazione –, comprendente le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, rappresenta per la criminalità organizzata, di stampo prevalentemente ‘ndranghetista, una preziosa opportunità di investimento: la vocazione altamente turistica di tutta l’area attrae infatti gli interessi di esponenti criminali capaci di insinuarsi e ‘contaminare’ silenziosamente il tessuto economico legale".

Il tribunale. L’analisi dell’attività del tribunale parte dai procedimenti penali pendenti al 31 dicembre 2023. Per Ferrara si parla di 43 processi collegiali, 1.071 monocratici, 71 impugnazioni al giudice di pace e 1.188 procedimenti in indagini preliminari. Sempre rimanendo nell’alveo del penale, analizzando l’ufficio gip/gup i procedimenti contro ignoti a Ferrara risultano in controtendenza rispetto all’aumento complessivo, con un calo del 21,6%. In aumento invece quelli contro noti. Notevole il peso delle archiviazioni, che a Ferrara raggiunge la vetta del 68%. Il palazzo di giustizia estense si distingue poi per le sentenze in abbreviato, che sono il 3,3% del totale. Guardando alla durata media di un procedimenti, negli uffici gip/gup è di appena 88 giorni (la più breve in regione). Spostandosi sul dibattimento, i processi davanti al giudice monocratico al 30 giugno 2024 sono aumentati del 23% rispetto all’anno precedente, mentre quelli davanti al collegio sono schizzati, con una pendenza in aumento del 73,1%. Gli appelli al giudice di pace hanno invece registrato una riduzione "particolarmente forte" delle pendenze (-68,4%). La durata media di un processo in dibattimento è di 320 giorni, che ci piazza tra i più veloci del distretto. Spostandosi sul civile, i procedimenti iscritti nel periodo di riferimento sono stati 6.397, cioè il 7% del totale delle iscrizioni a livello di distretto.

Gli organici. Altro tema centrale della relazione è il nodo organici. Per quanto riguarda gli uffici dei giudici, in Borgo dei Leoni si contano 22 togati in organico e ‘solo’ 19 in servizio. La scopertura è dunque del 14%. Per quanto riguarda invece i giudici onorari abbiamo 11 posti in organico e sei magistrati in servizio, con uno scoperto del 46%. Spostandosi in procura, troviamo nove togati alla voce organico di cui sette in servizio (la scopertura qui è del 22%). I pubblici ministeri onorari fanno invece l’en plein, con nove persone in servizio su nove posti in organico. Piange, infine, il piatto del personale amministrativo: 74 organici e 53 in servizio, con ben 21 posti vacanti.

