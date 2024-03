Inaugurazione al parco

Stamane nel parco "Paliotto" di Dogato, in via Mazzini, sarà inaugurata la nuova area attrezzata per favorire l’attività motoria all’aria aperta. Per l’occasione saranno presenti il sindaco di Ostellato Elena Rossi, l’assessore allo Sport Davide Bonora, il testimonial sportivo Andrea Zappaterra, il coordinatore Sport dell’Anci Nicola Cesari e Antonella Luminosi, coordinatore Sport e Salute dell’Emilia-Romagna. Dalle 13 alle 14 ci saranno delle attività dimostrative e attività pratiche per i ragazzi delle scuole.