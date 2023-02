Oggi alle 15.30 avrà luogo la solenne Cerimonia di inaugurazione del Cippo con una targa commemorativa tra gli alberi del "Giardino Martiri delle Foibe" a Borgo, nel comune di Vigarano Mainarda. Sarà deposta una corona, si terranno i discorsi delle autorità, sraà benedetto e insieme alle autorità religiose, civili e militari, è annunciata la presenza delPrefetto di Ferrara Rinaldo Argentierie. Il circolo territoriale "Fratelli d’Italia" di Vigarano Mainarda plaude all’inaugurazione del cippo con targa in memoria dei Martiri delle Foibe. "Ringrazio ancora tutta l’attuale Amministrazione Comunale - sotttolinea Oskar Spath, presidente e coordinatore del Circolo Territoriale "Fratelli d’Italia" di Vigarano Mainarda - e in particolar modo l’operato dei rappresentanti di Fratelli d’Italia, ovvero del vicesindaco Zanella e dell’assessore Francesca Lambertini, per l’attenzione, solerzia e sensibilità dimostrate nei confronti del "Giorno del Ricordo", che hanno dapprima reso realizzabile l’intitolazione di questo pubblico luogo ai nostri connazionali esodi e martiri delle Foibe, per mano assassina delle milizie comuniste titine".