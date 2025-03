Inaugurazione della nuova palestra

La nuova palestra di Dodici Morelli verrà inaugurata il 22 marzo. Dimensionata secondo le prescrizioni CONI, la palestra vanta l’omologazione per la pratica del volley dilettantistico, con campo da gioco circondato da sedute in opera e una capienza fino a 200 persone che la rendono fruibile anche per altre iniziative. Oltre al corpo strutturale autonomo e autosufficiente per l’attività sportiva, munito delle relative pertinenze, locali di servizio e vani tecnici, la struttura è dotata anche di una saletta polivalente di superficie minore, ad accesso separato, destinata allo svolgimento di attività complementari, quali, ad esempio, il fitness e la ginnastica morbida.