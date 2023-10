Inaugurazione della nuova sede della Camera del Lavoro ad Argenta: "Il lavoro come presidio democratico del territorio"

ARGENTA

Dopo il devastante incendio di due anni fa, un rogo che causò gravi danni alla sede della Camera del lavoro, sabato prossimo in occasione dell’inaugurazione della rinnovata Camera del aavoro di Argenta, si terrà l’iniziativa pubblica sul tema. "Il lavoro come presidio democratico del territorio e per il futuro". L’appuntamento è nel centro culturale Mercato in piazza Guglielmo Marconi alle 9.30. Dopo i saluti di Leonardo Fiorentini, presidente del consiglio comunale di Argenta, prenderanno parte all’iniziativa con un loro contributo Anna Salfi, presidente della Fondazione Argentina Bonetti Altobelli, Nives Gessi, sindacalista, parlamentare, dirigente politica, che parlerà sul tema: "una vita per il lavoro e la terra". Interverrà inoltre Veronica Tagliati, segretaria generale CGIL Ferrara, coordina Francesca Ventura segretaria Lega Spi-Cgil di Argenta. A seguire, dopo l’iniziativa, taglio del nastro, esposizione delle opere del maestro Ernesto Treccani dedicate a Nives Gessi con un ricordo di Biagia Cobianchi; infine rinfresco nella rinnovata sede della Camera del Lavoro di Argenta (in via IV Novembre, 1b).