‘Incanti’, teatro e magia sul palco: "Tra illusionismo e personaggi"

Stasera alle 21 al Teatro Nuovo va in scena ‘Incanti’, spettacolo che riunisce sei dei più premiati illusionisti italiani under 30, scritto e diretto dal campione italiano di mentalismo Andrea Rizzolini e prodotto da Officine dell’incanto.

Rizzolini, in cosa si distingue l’illusionismo contemporaneo da quello classico?

"Dalla misura in cui cerca di affrancarsi dagli stereotipi della magia moderna, tutti quei retaggi di un certo modo di fare magia che è legato al varietà. L’illusionismo contemporaneo dialoga con la propria forma d’espressione artistica, il proprio contesto culturale e le altre forme d’arte in un modo nuovo, fecondo. Ecco che, in particolare nel nostro spettacolo, noi non siamo in scena come maghi, ma interpretiamo personaggi che vivono dei contesti dove accadono cose magiche, facendo decadere quell’immagine del mago che ci è stata consegnata dalla magia moderna".

Come si uniscono illusionismo, drammaturgia e magia?

"La drammaturgia è stata la grande chiave di volta del nostro spettacolo. Ciò che rende il nostro modo di approcciarci all’illusionismo così particolare è il suo rapporto col teatro, con la drammaturgia. Ciascuno di noi è un artista che interpreta un personaggio che vive una particolare narrazione sul palco e di incanti. La drammaturgia dei grandi autori della storia del teatro come Shakespeare, Goethe, Pirandello, De Filippo è la protagonista".

Come ha scelto i performer dello spettacolo?

"Più che altro ci siamo trovati. Dario Adiletta ha un background come ballerino e quindi nella sua performance la danza, in particolare tribale, ha un ruolo fondamentale: è uno sciamano che mette in scena la danza della pioggia e che quindi è capace di dominare l’acqua. Piero Venesia che viene dal mondo del teatro ha un numero quasi da mimo con un personaggio fantozziano e una nuvola che gli fa dispetti. Filiberto Selvi invece è un violinista e interpreta un musicista di strada che riscopre il valore della sua arte. Niccolò Fontana è dottore in psicologia clinica e mette in scena un dialogo quasi psicanalitico tra un automa e una persona scelta a caso tra il pubblico, interrogandosi su cosa distingue i nati dai creati. E infine Francesco Della Bona, studente di cinema che ricrea dal vivo alcuni effetti speciali cinematografici".