Incaricata la ditta per gli interventi in piazza Aldo Moro

C’è la ditta che eseguirà i lavori di riqualificazione. Si sta parlando di Piazza Aldo Moro, da tutti a Bondeno conosciuta come i “giardini di Cioch”, in onore del gelataio Antonio Tugnoli, alla sua storia e al suo iconico soprannome. Ad eseguire gli importanti lavori di miglioria, del valore complessivo di 330 mila euro, sarà l’impresa Geo Costruzioni Srl di Tresignana, unica ad aver presentato un’offerta ammissibile fra quelle invitate a partecipare. "Siamo a un passo dall’inizio dei lavori, che avverrà nei prossimi mesi e comunque nel corso del 2025 – spiega il sindaco, Simone Saletti –. Un altro obiettivo di mandato si avvia al suo compimento: con la totale riqualificazione dei giardini di Cioch, infatti, vogliamo dare nuovo lustro a uno spazio verde in pieno centro storico quotidianamente frequentato da famiglie e bambini.