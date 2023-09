Incaricati medici legali, tossicologo e genetista per chiudere il cerchio Oggi l’autopsia

É stato assegnato ieri mattina l’incarico per l’esecuzione dell’autopsia sul corpo di Davide Buzzi (foto), 43 anni, ucciso all’interno del Big Town il primo settembre scorso. Il pm Barbara Cavallo, titolare delle indagini, ha incaricato la dottoressa Silvia Boni, dell’istituto di medicina legale di Ferrara, mentre la difesa di Mauro Di Gaetano (avvocato Michele Ciaccia), titolare del Big Town ha nominato Lorenzo Marinelli e Alessandra Bergonzini, mentre quella del padre Giuseppe (avvocati Stefano Scafidi e Giulia Zerpelloni), ha nominato Antonio Zanzi. Il magistrato ha anche incaricato la dottoressa Francesca Righini degli approfondimenti tossicologici. Inoltre, sempre ieri, è stato nominato anche un esperto genetista per fare il punto nel dettaglio su chi ha colpito chi. Chi, tra padre e figlio Di Gaetano, ha colpito la vittima, e in quali punti. E con quali attrezzi, considerando che sarebbero stati utilizzati cocci di bottiglia, una chiave inglese e il lucchettone che serviva per chiudere la serranda del bar. Tutti accertamenti necessari per chiudere il cerchio su un delitto che sembra comunque già avere la ’prova granitica’ nel video girato dalla telecamera che era installata all’interno del Big Town, dove si vedono chiaramente le sequenze di quanto è accaduto, dall’ingresso di Buzzi e Piccinini con la tanica rossa di benzina, fino all’uccisione del primo e il grave ferimento del secondo. Non hanno nominato consulenti di parte i legali di Davide Buzzi (avvocati Gian Luigi Pieraccini e Francesco Mantovani) e di Lorenzo Piccinini (avvocato Giampaolo Remondi)

c.r.