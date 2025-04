"Incasso multe, come viene speso?". Fratelli d’Italia lancia la petizione

Il Circolo Fratelli d’Italia di Comacchio ha lanciato una petizione popolare per chiedere all’Amministrazione comunale come vengono investiti gli introiti da multe e sanzioni per violazioni al Codice della strada. L’idea della petizione è nata dal componente del direttivo di Fd’I Gianni Nonnato ed è stata subito accolta dalla presidente del Circolo Tiziana Gelli, dal capogruppo consiliare Bruno Calderoni e da tutto il direttivo, che hanno già avviato la raccolta delle firme tra la cittadinanza.

"Il Comune di Comacchio – spiegano i componenti del direttivo locale di Fratelli d’Italia - si è distinto per introiti da multe e sanzioni per violazioni al codice della strada. Nel 2024 ha raccolto oltre 2 milioni e mezzo, più di quattro volte dell’incasso di Bondeno e oltre 12 volte di quello di Codigoro. Ovviamente il turismo di Comacchio e dei sette lidi non è paragonabile a quello degli altri comuni in provincia, ma è legittimo chiedersi dove finisca questo ‘tesoretto’ frutto anche di multe per auto parcheggiate su aree non segnalate a terra, nelle adiacenze delle aree demaniali degli stabilimenti balneari".

Secondo la presidente Tiziana Gelli, il capogruppo consiliare Bruno Calderoni (che già avevano sollevato pubblicamente il tema) e tutto il direttivo è fondamentale "sapere se vi sia almeno un ritorno per i cittadini e per i turisti dei lidi comacchiesi, compresi i proprietari delle case di vacanza". Questo, dunque, il senso del quesito che verrà posto prossimamente all’amministrazione lagunare tramite la petizione popolare: "Grazie a questa iniziativa, tutti i cittadini e turisti che la sottoscriveranno potranno così chiedere in prima persona dove vengano impiegati tutti i soldi introitati dalla attuale Giunta: se nel chiudere le buche e appianare gli avvallamenti sui manti stradali, spesso simili a piste da cross, particolarmente pericolose per anziani in bicicletta; o nella cura del verde e delle pinete adiacenti i nuclei abitati, molte delle quali abbandonate a se stesse; e magari anche nella corretta segnalazione a terra dei parcheggi degli stabilimenti balneari, che ancora traggono in inganno i turisti meno accorti. Il primo dovere di un sindaco e di una giunta è dare risposte ai cittadini e agli elettori, questo sindaco e questa giunta possono cominciare da qui".

Una delle richieste all’Amministrazione comunale, infatti, è che gli interventi vengano rendicontati.

Valerio Franzoni