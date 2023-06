Incendi nella zona del centro storico di Ferrara, intervento dei vigili del fuoco

Una notte di paura a La Cantinetta snack bar in corso Porta Po per un principio di incendio. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco di Ferrara, che hanno provveduto a spegnere sul nascere le fiamme.

Non sono ancora chiare le cause, sono in corso accertamenti. Non ci sono da segnalare particolari danni, ma solo un grande spavento. L’episodio arriva al termine di una settimana in cui sono stati diversi i casi d’incendio nella zona del centro storico. Tra questi, i sei cassonetti che sono stati dati alle fiamme nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana. Poi in quest’ultimo fine settimana sono arrivate segnalazioni per altri due incendi appiccati nella zona di viale XXV Aprile e via Santa Caterina da Siena. In questo caso a bruciare sono state un’auto in sosta e uno scooter. In entrambi gli episodi sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere prontamente le fiamme avviando anche tutti gli accertamenti finalizzati a risalire alle cause dei roghi. I due episodi si sono verificati tra le 2.30 e le 4. In via Santa Caterina da Siena una macchina in fiamme, mentre in viale XXV Aprile uno scooter è andato a fuoco. E’ molto probabile che si tratti di atti vandalici.

Mario Tosatti