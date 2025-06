Incendi, scatta l’allarme rosso: "Noi, in azione contro i piromani. Gatti a fuoco come inneschi"

Le avvisaglie che quella che ci aspetta sarà un’estate incandescente ci sono già. Sabato sera, un campo di grano va a fuoco. Era tagliato. Le fiamme, le rotoballe che bruciano, il fumo nero nel cielo. I nostri vigili del fuoco, quelli di Codigoro e di Rovigo (Veneto) in azione per ore, sotto temperature africane. Condizioni estreme, gli elmetti, le divise come piombo. Al lavoro anche ieri. "Per mettere in sicurezza l’area", spiegano i pompieri. Quattro ettari carbonizzati, sotto la cenere ancora brace. Dai campi alle pinete. Le zone più a rischio Mesola, Codigoro, Comacchio, Volano, i lidi. C’è al comando dei vigili del fuoco una squadra pronta ad intervenire, uomini che fanno parte di una colonna mobile. Con loro Francesco Faccini, pilota di droni. E’ lui ad individuare dall’alto focolai. I vigili del fuoco, già. Eroi quotidiani, al loro fianco un esercito di volontari, divise e coraggio. "Per noi è una missione", scandisce le parole Daniele Barillari, 54 anni. Fa parte delle Guardie ecologiche volontarie, è lui a cordinare il nucleo per il contrasto agli incendi boschivi creato all’interno delle Gev, un nucleo di protezione civile.

Siete pronti ad un’estate a 40 gradi, nemico numero uno i roghi? "Abbiamo già fatto un primo incontro nei giorni scorsi, sono stati coinvolti i volontari che hanno compiti di Protezione civile. Nei prossimi giorni ci sarà un altro vertice"

Su quale area intervenite? "In pratica su tutta la costa. Ci sono pinete a Nazioni, Volano, Spina, Estensi. Tra l’altro in caso di situazioni particolarmente gravi andiamo anche fuori provincia"

Come operate? "Entreremo in azione ai lidi il sei luglio e proseguiamo fino ad agosto, se serve si va avanti ancora. Ci muoviamo con due mezzi. Un pick up pattuglia la fascia costiera, l’altro l’entroterra. Ci tengo a sottolineare un aspetto"

Quale? "Noi operiamo su ordine dei vigili del fuoco. I professionisti sono loro. E sono loro ad aggredire le fiamme, noi siamo di supporto. Ci occupiamo della bonifica dell’area, a mettere la zona in sicurezza. Abbiamo mezzi veloci, pick up, Range Rover, Patrol che ci consentono di arrivare rapidamente, disponiamo di una ’lancia’ da 600 litri d’acqua. Noi siamo la lepre, loro l’elefante. Sono quelli che vanno in prima linea sul fronte del fuoco"

Il fuoco, un nemico subdolo "Si distinguono incendi di terra. di chioma, sotterranei. A volte le radici dei pini continuano a bruciare e, all’improvviso, ti trovi le fiamme dietro le spalle. L’incubo, il vento. Quando si alza l’incendio fa ancora più paura"

E ci sono i piromani "Già, dei criminali. Ci sono gli incoscienti e questo è il periodo più brutto, quando viene tagliato il grano. Buttano magari una sigaretta, non pensano alle conseguenze. E in un attimo se ne va tutto in fumo. E poi ci sono loro. Due anni fa quel criminale che dava fuoco alla pineta di Volano aspettava il vento prima di muoversi, appiccava il rogo in più punti. Pochi secondi ed era un inferno. Vanno puniti con durezza. Nella pineta Bassona per appiccare le fiamme lanciavano gatti incendiati. Vi sembra umano tutto questo? I vigili del fuoco, noi rischiamo la vita davanti a quel muro rosso".