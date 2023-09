Incendiano il Suv del rivale in affari

Minacce e aggressioni per mano di due uomini, uno dei quali centese, ai danni di un uomo che lavora nei trasporti che si era aggiudicato un appalto al quale ambivano anche loro. Avrebbero infatti incendiato un Suv di un loro concorrente, come atto di ritorsione: per questo un 39enne pachistano residente a Cento e un 34enne bolognese sono stati arrestati dai carabinieri della sezione operativa di Borgo Panigale, con misura cautelare, per illecita concorrenza con minaccia o violenza. I fatti risalgono alla notte del 15 giugno, quando andò a fuoco l’Audi Q7 di un peruviano 40enne, corriere di una società di logistica e trasporti. Durante gli accertamenti, iniziati subito dopo lo spegnimento delle fiamme, era stata trovata una bottiglia di plastica che emanava un forte odore di benzina. In seguito, i carabinieri, coordinati dalla Procura bolognese, hanno scoperto che dietro all’incendio c’era probabilmente una storia di rancori, a seguito del fatto che una grande società automobilistica aveva preferito l’azienda dove lavora il 40enne peruviano.