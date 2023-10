Incendio a Jolanda di Savoia: "L'intera struttura è inagibile"

In una casa sita su Via Albersano di Jolanda di Savoia, si è sviluppato, l’altra notte, un forte incendio che ha interessato pressoché l’intero primo piano dello stabile. I Vigili del Fuoco di Ferrara sono intervenuti per domare le fiamme ma prima che potessero avere ragione dell’incendio i danni erano già ingenti. Infatti il tetto del primo piano è risultato essere quasi interamente crollato e anche il piano terra è stato seriamente compromesso dall’evento. I Vigili del Fuoco, una volta avuta ragione delle fiamme, hanno come di consueto ispezionato ciò che rimaneva dello stabile, ma non hanno avuto alternativa se non mettere l’area in sicurezza e dichiarare l’intero fabbricato inagibile. Da chiarire ancora i motivi che hanno dato origine all’incendio.