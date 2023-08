Incendio a Volania vicino all'ex discarica di Comacchio: intervento dei VVF

COMACCHIO

Un incendio si è sviluppato ieri vicino all’ex discarica di Volania, e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato l’espandersi del rogo che ha interessato un’area contenuta di circa 5.000 metri quadrati. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri, attorno alle 13, e ha richiesto qualche ora di lavoro ai vigili del fuoco, coadiuvati da due squadre della Protezione civile del nucleo anti-incendio boschivo. Sul posto anche i carabinieri di Comacchio. Probabilmente, ad originare il tutto è stato un guasto ad un palo dell’alta tensione che ha cominciato ad emettere scintille che, al contatto con l’erba secca, hanno provocato l’incendio. Nel giro di poco tempo, al sito dismesso che si affaccia su via Bocchetto -Maranghino si sono portati i vigili del fuoco con una squadra da Comacchio, una da Codigoro e una da Ferrara in supporto, oltre alle due squadre della Protezione civile. Gli operatori si sono messi al lavoro con le manichette per spegnere le fiamme, arginandole e scongiurando il propagarsi ai campi vicini dove è presente vegetazione secca a causa delle alte temperature di questo periodo, oltre ad alcune rotoballe di paglia. La situazione ha generato un po’ di preoccupazione nei cittadini che, sui social, chiedevano da dove provenisse il fumo.

v.f.