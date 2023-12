Incendio al bar, preso il piromane: "Minacciò il titolare con un’arma"

Assieme a un complice nella notte del 24 febbraio 2022 aveva appiccato il fuoco al bar Grillo, a Portomaggiore, utilizzando del liquido infiammabile. Una ritorsione in pieno stile mafioso, che aveva destato scalpore e preoccupazione. Sabato scorso (23 dicembre) i carabinieri della Compagnia di Policoro (Matera), in collaborazione con quelli della Compagnia di Portomaggiore, hanno assicurato alla giustizia uno dei responsabili, un cittadino italiano di 34 anni, raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Ancona. Il piromane criminale dovrà scontare una pena a 7 anni e 20 giorni di reclusione oltre a una multa di 2 mila euro. Da notare che il trentaquattrenne lucano era già in carcere, associato alla Casa Circondariale di Matera, essendo già stato condannato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, furto aggravato e incendio, commessi a Portomaggiore dal mese di febbraio 2018 al mese di luglio 2022, le cui indagini sono state condotte dalla Compagnia dei carabinieri guidata dal capitano Raffaele Tufano. Riavvolgiamo il nastro della vicenda che aveva suscitato sdegno nella comunità. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l’uomo aveva minacciato il gestore del bar, a ridosso del parco "Colombani" e del centro, brandendo un coltello, perché l’aveva scacciato dal locale dove aveva intenzione di spacciare. Di qui la ritorsione. Il rogo fu appiccato di notte in più punti e causò danni per circa 20 mila euro. Il titolare Matte Sgarzi fu costretto a un lungo periodo di chiusura per restaurare il locale. A testimonianza che Portomaggiore ha forti anticorpi ai tentativi della malavita di impadronirsi di potenziali mercati di sostanze stupefacenti, ci fu un modo di solidarietà da parte non solo delle istituzioni, delle associazioni e anche di tanti portuensi. Sgarzi, con coraggio e spirito di sacrificio, si era rimboccato le maniche, aveva ricostruito e appeso un cartello all’esterno con uno striscione emblematico: We are Grillo, immagine che divenne virale sul web. Furono organizzate numerose manifestazioni nel bar e nell’adiacente parco, tutte molto partecipate. Il locale è diventato anche punto di riferimento dei tanti bambini che gravitano nelle aree verdi della cittadina, di compagnie di giovani ma non solo. Il titolare è stato sostenuto da tutta la comunità perché per allontanare lo spaccio (che ha prontamente denunciato) è stato preso di mira da un criminale a dir poco pericoloso. Dopo l’arresto del piromane, si è chiusa una pagina dolorosa per la comunità.

Franco Vanini