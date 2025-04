Incendio al bar ’Sorriso’ per un corto circuito

Ha generato attimi di apprensione l’incendio che, nella notte tra domenica e lunedì, si è sviluppato all’interno del Bar ‘Sorriso’ in via IV Novembre a Cento. Il fatto è avvenuto attorno alle 2.30 e a dare l’allarme è stato lo stesso titolare del locale che, trattenutosi dopo l’orario di chiusura, ha notato che qualcosa stava avvenendo all’interno dell’esercizio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del Distaccamento locale e i carabinieri per verificare la situazione. I pompieri, srotolate le manichette dell’acqua, si sono messi immediatamente al lavoro per spegnere le fiamme e limitare al massimo i danni nella struttura. Completate le operazioni, i militari dell’Arma, coadiuvati dagli stessi vigili del fuoco, hanno effettuato i necessari rilievi e verifiche per stabilire cosa abbia determinato l’incendio. Secondo quanto si è appreso, il rogo è imputabile a cause di natura accidentali: il tutto sarebbe partito da un corto circuito all’interno del bar che avrebbe dato luogo alle fiamme. Fortunatamente, sia durante l’incendio, che nel corso dell’intervento di spegnimento dello stesso, nessuna persona è rimasta ferita. Grazie al lavoro dei vigili del fuoco, la situazione è stata nel più breve tempo possibile risolta. Da quantificare sono i danni riportati dal bar a seguito dell’incendio.

v.f.