Incendio al parcheggio Interspar, è opera del piromane seriale?

Ancora un veicolo in fiamme. Nella notte tra ieri e sabato è toccato a un camioncino pubblicitario in sosta nel parcheggio del supermercato Interspar di via Pomposa. L’allarme è scattato intorno alle 4. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rapidamente domato le fiamme, evitando che si propagassero ulteriormente. Spento il fuoco sono iniziate le indagini per risalire alle cause dell’incendio. Al momento è presto per sbilanciarsi, ma una delle possibili piste è che si tratti dell’ennesimo incendio appiccato dal piromane seriale che, nelle ultime settimane, ha causato diversi roghi in varie zone della città (principalmente nel quartiere di via Arianuova). Sugli incendi dolosi in serie è al lavoro la polizia di Stato e il sospetto è che dietro a tutti gli episodi ci sia la stessa mano. Ora si tratterà di capire se il furgone pubblicitario bruciato all’Interspar sia l’ultimo di quella serie o se invece si sia trattato di un fatto accidentale.