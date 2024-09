Incendio Alipar, il prefetto in campo: "La fabbrica va messa in sicurezza"

Nella mattinata di giovedì scorso, il sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi e il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello, di concerto, hanno convocato una riunione con tutti gli enti territoriali competenti e la proprietà dell’azienda Alipar S.a.s.. Nella fabbrica di lavorazione di profilati in vetroresina, situata nella località di Migliarino in via Lidi Ferraresi, lo scorso 17 luglio era scoppiato un grave incendio in cui erano rimasti feriti operai e il capannone ha riportato ingentissimi danni. L’incontro di giovedì è stato organizzato per esaminare le operazioni di ripristino e la messa in sicurezza generale del sito aziendale. Oltre al sindaco di Fiscaglia e al prefetto di Ferrara, alla riunione hanno partecipato i tecnici comunali, la Polizia locale, i rappresentanti di Arpae – Area Prevenzione Ambientale, l’Azienda Usl (con le Unità operative Prevenzione Sicurezza ambienti di lavoro, Ambiente salute, e Igiene Pubblica), il comandante dei Vigili del Fuoco, l’Ufficio territoriale dell’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile della Regione Emilia Romagna, e il maggiore della Compagnia Carabinieri di Portomaggiore. Durante l’incontro, il primo cittadino di Fiscaglia e il Prefetto hanno richiamato ulteriormente la proprietà circa le procedure necessarie che l’azienda Alipar S.a.s. dovrà implementare per adempiere alle disposizioni emesse dal Comune di Fiscaglia, tra le quali è stato sottolineato l’importanza di accelerare l’operatività di tali processi al fine di bonificare dalle macerie l’area coinvolta nell’incendio. Il prefetto Massimo Marchesiello ha evidenziato l’importanza della collaborazione interistituzionale in situazioni di emergenza come questa, e ha garantito il pieno supporto della Prefettura nel monitorare l’attuazione delle misure ordinate dal sindaco con apposita ordinanza. Il tavolo di confronto è stato considerato un utile strumento di analisi e coordinamento tra enti e proprietà aziendale. Per questo motivo, il sindaco Fabio Tosi esprime "un sentito ringraziamento al dottor Massimo Marchesiello per la disponibilità, l’impegno ed il pragmatismo dimostrati nell’affrontare questa imprevista situazione. Il Comune di Fiscaglia continuerà a seguire con attenzione l’evolversi delle operazioni e garantirà la dovuta informazione alla cittadinanza".

Valerio Franzoni