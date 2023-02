Incendio alla casa famiglia Evacuati tutti gli ospiti

Un odore acre e pungente di bruciato si è diffuso nell’aria. La titolare della casa famiglia ’Villa Cosetta’ ha subito intuito che qualcosa non andasse nella bella struttura di Francolino. La chiamata ai vigili del fuoco è partita immediatamente. Prima che arrivassero i caschi rossi, la titolare e le operatrici hanno tranquillizzato i sei ospiti, che si erano comprensibilmente agitati.

Sul posto i pompieri hanno individuato l’origine del forte odore: una canna fumaria mal funzionante dove era divampato un piccolo incendio. C’era, infatti, il rischio concreto che le fiamme si propagassero al tetto in legno. I vigili del fuoco, con l’autoscala, hanno raggiunto il coperto e lo hanno ’aperto’ intorno alla canna fumaria. In questo modo, hanno evitato danni ingenti alla struttura di via dei Calzolai. Intanto, le operatrici e la titolare hanno fatto evacuare i sei ospiti che sono stati affidati alle rispettive famiglie. È accaduto, ieri mattina, intorno alle nove, a qualche chilometro dal centro cittadino. Il rogo è stato spento intorno alle 13.

Gli ospiti evacuati sono stati affidati temporaneamente alle famiglie in attesa dei sopralluogo dei periti e dei vigili. Si spera che la struttura venga riaperta al più presto. All’uscita dalla casa famiglia, ieri, c’era una degli ospiti, Annamaria: "Appena abbiamo sentito l’odore di bruciato – racconta –, le ragazze ci hanno portato fuori al sicuro. Quando sono arrivati i vigili del fuoco hanno fatto i complimenti alla responsabile per come sono state attuate le misure di sicurezza. Ci dispiace andare via perché qui stiamo bene. Per noi è meglio di casa nostra. Facciamo tante attività". Peccato per la disavventura della canna fumaria. "Sì, dicono sia quello il problema – continua Annamaria –, ma spero si risolva in breve tempo". Sulla stessa lunghezza d’onda la titolare: "Qui è stato fatto tutto a norma e bisogna attendere l’esito dei sopralluoghi dei periti per ripartire. Abbiamo tenuto tutte le fatture dei lavori effettuati e quindi se saranno riscontrate delle anomalie ne risponderà chi le ha causate. In ogni caso, dopo la preoccupazione iniziale, gli ospiti sono stati messi al sicuro in pochi minuti".

Matteo Radogna