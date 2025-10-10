"Incendio alla Chemia". Ma è solo un’esercitazione

A Terre del Reno ieri si sono testate le risposte in caso di incidente all’azienda Chemia di Sant’Agostino. Un’esercitazione che viene fatta ciclicamente al rinnovarsi del Piano di Emergenza Esterna degli stabilimenti industriali classificati a rischio di incidente rilevante. Le 10.30 è stata l’ora ‘X’ per far scattare l’allarme e dare il via all’esercitazione. Ad essere simulato, un incendio in un magazzino di Chemia che ha visto intervenire i Vigili del Fuoco di Cento ma anche Sant’Agostino Soccorso e 118 per la cura, simulata, di due persone che si erano sentite male. Tutto questo, predisponendo la zona rossa, simulandone la chiusura con polizia locale e carabinieri, l’occhio superiore dei Vigili del fuoco di Ferrara ma anche l’intervento di Arpae, Ausl e la Protezione Civile e Ana in quanto, nell’esercitazione, faceva parte anche l’ipotesi di una nube tossica liberata dall’incendio che, colpo di scena durante la simulazione, a causa del variare del vento si dirigeva verso il centro abitato di Dosso facendo nascere la necessità di evacuazione ragionando anche su luoghi sensibili come le scuole. Esercitazione organizzata dalla Prefettura con la sua Sala Operativa e l’apertura del Coc Comunale. "Ognuno dei coinvolti ha collaborato in modo molto professionale, con una discreta attivazione di tutti i procedimenti, anche se sono stati ovviamente fittizi - dice Enrico Franceschini, funzionario dei Vigili del Fuoco di Ferrara - oltre questo al momento non è possibile dire altro perchè seguirà un confronto, una parte di debriefing che vedrà anche le informazioni raccolte dagli osservatori presenti. Lì si definirà ciò che c’è, ciò che non va e quindi da lì, la possibilità di migliorare anche con eventuali investimenti e spese". Da rinforzare ci dicono esserci la struttura per le comunicazioni. "Il territorio di Ferrara è pianeggiante e quindi le comunicazioni, specialmente per noi che abbiamo basse frequenze, sono particolarmente difficoltose e occorre trovare strutture per posizionare i ripetitori - spiega - dobbiamo migliorarle il più possibile".

Laura Guerra