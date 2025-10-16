L'altra guerra

Sergio Gioli
L'altra guerra
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giocatore Virtus arrestatoGianluca SoncinIncidente porto RavennaFilm nelle MarcheMamma recordRelax terme
Acquista il giornale
CronacaIncendio a Ferrara, in fiamme un capannone: vigili del fuoco al lavoro
16 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Incendio a Ferrara, in fiamme un capannone: vigili del fuoco al lavoro

Incendio a Ferrara, in fiamme un capannone: vigili del fuoco al lavoro

Il rogo è divampato alle 5.30 in via Ferrari. L’intervento dei pompieri ha permesso di contenere rapidamente le fiamme, evitando la propagazione

Incendio a Ferrara, in fiamme un capannone: vigili del fuoco al lavoro
Per approfondire:

Ferrara, 16 ottobre 2025 - Incendio a Ferrara, in fiamme un capannone in disuso in via Ferrari Francesco. Il rogo è divampato dalle 5.30 e le operazioni sono ancora in corso. Al lavoro ci sono cinque squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara. L'intervento ha permesso di contenere rapidamente le fiamme, evitando la propagazione. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tuttora in corso. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tuttora in corso.

Incendio a Ferrara, in fiamme un capannone in disuso in via Ferrari Francesco
Incendio a Ferrara, in fiamme un capannone in disuso in via Ferrari Francesco
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata