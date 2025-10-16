Incendio a Ferrara, in fiamme un capannone: vigili del fuoco al lavoro

Ferrara, 16 ottobre 2025 - Incendio a Ferrara, in fiamme un capannone in disuso in via Ferrari Francesco. Il rogo è divampato dalle 5.30 e le operazioni sono ancora in corso. Al lavoro ci sono cinque squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara. L'intervento ha permesso di contenere rapidamente le fiamme, evitando la propagazione. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tuttora in corso. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tuttora in corso.

