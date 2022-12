Incendio del Castello, la mappa dei varchi e le misure per la sicurezza

Sono online, sul portale www.capodannoferrara.com e sul nuovo sito turistico Inferrara.it, le modalità per accedere all’area del Castello e per assistere allo spettacolo pirotecnico e musicale che ne simula l’incendio oggi. Lo spettacolo è gratuito. I varchi aperti dalle 21,40 e dalle 22 sul palco posto a ridosso di piazza Repubblica inizierà l’animazione a cura di Paolo Zampino, vocalist e presentatore, e il concerto del gruppo Dejavu, in attesa della mezzanotte, quando partirà lo show con i fuochi d’artificio e la colonna sonora. I varchi accessibili da viale Cavour, corso della Giovecca, corso Martiri della Libertà. Per i clienti delle attività commerciali nel luogo dell’evento è riservato il varco tra le vie Garibaldi e della Luna. Per le persone con disabilità e accompagnatori (obbligatoriamente maggiorenni), c’è un’area riservata in corso Martiri della Libertà, all’intersezione con via Cairoli. Nel luogo dell’evento non è possibile introdurre: animali, borse e zaini di grandi dimensioni, bombolette, trombe sonore, passeggini, caschi, ombrelli, bastoni, selfie stick, skateboards, bici e monopattini, bottiglie di vetro.

Concerto di Capodanno con l’orchestra a plettro ‘Gino Neri’ domenica 1° gennaio alle 17 al teatro Abbado. L’Orchestra nel 2023 festeggia 125 anni di vita musicale. Sotto la direzione dei Maestri Pierclaudio Fei e Francesco Zamorani si spazierà dall’Adagio di Barber, colonna sonora del film Platoon, all’Arlesienne di Bizet, per proseguire con il Lago dei cigni di Čajkovskij. Il concerto continuerà con il brio del Tancredi di Rossini, il valzer Les Patineurs di Waldteufel, e la grinta dei Pirati dei Caraibi di Zimmer. Intermezzo da Cavalleria rusticana di Mascagni. Otto euro per il biglietto intero, 5 ridotto (fino ai 14 anni). Info e vendite su www.teatrocomunaleferrara.it, Vivaticket e in biglietteria del Teatro (Corso Martiri della Libertà 21).

Porte aperte nei musei. A capodanno il Castello sarà aperto dal pomeriggio. Il calendario prevede l’apertura domenica 1 gennaio, di tutti i musei, dalle 14 alle 19. Sono interessati museo Schifanoia e Civico Lapidario, la casa di Ludovico Ariosto, palazzo Bonacossi, museo della Cattedrale, Padiglione di Arte Contemporanea e Castello Estense. Aperti lunedì 2 (tranne palazzo Bonacossi). Si conferma l’apertura straordinaria del Castello martedì 3. Porte aperte anche all’Epifania. Venerdì 6 i musei (anche Palazzo Bonacossi) osserveranno l’orario feriale.