Incendio delle rotoballe: "Danni per mezzo milione"

Le stime dei danni sono in corso e il lavoro sarà ancora lungo, ma si parla di quasi mezzo milione di euro andati in fiamme. Delle quattromila balle di paglia, circa venti mila quintali, restano cumuli di cenere e la mietitrebbia, che era parcheggiata in uno dei magazzini, è completamente arsa e distrutta dal calore. C’è ancora fuoco tra gli scheletri dei cinque hangar andati in fiamme lunedì sera nell’azienda agricola Cattabriga di via Canal Bianco a Settepolesini di Bondeno. Potrebbe protrarsi per ancora due giorni. Non è dato saperlo: occorre attendere che tutto smetta di ardere. L’azienda agricola si trova nel cuore della campagna, raggiungibile da vie sterrate. La casa più vicina è quella del titolare. I vigili del fuoco si turnano. Tra le squadre della centrale operativa di Ferrara e quelle del distaccamento dei volontari di Bondeno e un alternarsi costante. Presidiano. E’ un via vai di mezzi che si riforniscono d’acqua dal canale vicino e dagli idranti in paese, per trasformarla in gettiti che inumidiscono l’area, affinché nessuna scintilla si propaghi nei vicini e immensi campi di granoturco ancora da mietere. L’obiettivo costante dei pompieri, sin dalle prime, terribili, quando le lingue di fuoco che hanno avvolto l’area, è stato quello di contenere l’incendio. Federico Cattabriga, il giovane titolare che gestisce l’azienda dopo la scomparsa, cinque anni fa, del padre, non molla mai. Era stato lui, lunedì sera intorno alle 20.45, a lanciare l’allarme ai vigili de fuoco. Ha fatto in tempo solo a spostare e a salvare un trattore. "Quando ce ne siamo accorti – aveva detto – era troppo tardi". Dalle fiamme all’incendio è stato un attimo. Poi l’inferno. In queste ore Cattabriga è costantemente al fianco dei pompieri. Disponibile, attento, amareggiato ma instancabile. Gestisce un’azienda importante, con terreni di proprietà ed altri in affitto. E’ una delle realtà agricole locali più qualificate della zona. Tra le coltivazioni infatti, si è specializzato anche nella produzione e vendita di paglia e fieno. Il lavoro intero dell’annata agraria è stato distrutto dall’incendio. Un colpo potente inferto all’azienda di Settepolesini. Ci si interroga sulle cause e non si esclude, purtroppo, anche l’ipotesi del dolo. Sul posto, lunedì sera, c’erano i Carabinieri. Le indagini delle forze dell’ordine continuano, mentre prosegue incessante il lavoro dei vigili del fuoco. Sarà necessario, appena possibile, smontare gli scheletri di ferro degli hangar andati in fiamma. Non appena l’incendio si spegnerà poi, restano sul terreno quintali di cenere che sarà tutta da smassare.

Claudia Fortini