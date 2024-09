Incendio devasta la carrozzeria: "Danni ingenti, ma ci rialzeremo"

Momenti di apprensione ieri mattina a Dosso quando i dossesi hanno visto una colonna di fumo nero e denso alzarsi dalla zona di via Montecassino. Erano circa le 8.20, infatti, quando è scattato l’allarme alla centrale dei Vigili del Fuoco di Cento per un incendio che si era iniziato a sviluppare interessando l’autofficina Gallerani, allertati da un dipendente. Sul posto sono convogliate subito la squadra da Cento e tre in supporto delle quali 2 da Ferrara e una da San Giovanni in Persiceto che, nonostante tutte le difficoltà del caso date dalle alte temperature e dal dover tener conto anche di una potenziale situazione di pericolo di crolli, sono riusciti a spegnere l’incendio in mezz’ora.

Le cause sono al vaglio ma da una prima ricostruzione dei fatti, il fuoco sarebbe partito da dall’area esterna tra la siepe e l’officina propagandosi in entrambe le direzioni e andando ad interessare la parte della carrozzeria bruciando il materiale interno, gomme e attrezzature fino ad arrivare al tetto, la siepe e anche materiale presente esternamente.

"Avevo appena finito di rifare il tetto dopo la grandinata – sono le poche parole del proprietario – parte dell’attività almeno l’ho salvata". "Avremo la forza di ripartire – dice un altro giovane presente – rimetteremo tutto a posto e ci rialzeremo". Un incencio che ha colpito un’attività storica del territorio gestita da persone stimate in paese e non solo. Un rogo che ha devastato una carrozzeria rinomata.

l.g.