Incendio devasta l’azienda. Capannone sotto sequestro

Non si esclude l’ombra del dolo sull’incendio che ha devastato il capannone dell’azienda ‘Redline srl e Grimaldi’, a Vigarano. La ditta, leader nella creazione di confezioni regalo e ceste natalizie che spaziano dai vini pregiati ai sapori della tradizione, ha subito gravi danni. Le cause del rogo sono sotto la lente degli inquirenti che vogliono appurare se ci fosse o meno una mano dolosa dietro le fiamme. La zona è interamente inagibili e il capannone è stato posto sotto sequestro. Fra le ipotesi in campo, anche quella che le fiamme siano scaturite in modo accidentale da un locale in cui erano in ricarica i muletti. In ogni caso, sabato scorso i vigili del fuoco di Ferrara e Cento e del distaccamento volontari di Bondeno hanno operato incessantemente per tutta la notte. Le operazioni sono andate avanti anche per l’intera giornata di domenica per contenere e spegnere le fiamme. Ancora ieri pomeriggio sul posto c’era la squadra dei volontari di Bondeno, impegnati a tenere sotto controllo piccoli focolai che di tanto in tanto continuano ad accendersi nella parte centrale del capannone dove non si può accedere, perché il tetto è sul punto di collassare. Gettiti d’acqua costanti per tenere sotto controllo un incendio che sta per terminare. L’edificio è unico, ma è suddiviso in compartimenti. Se la parte dell’edificio che conteneva strumentazioni, oggetti e materiali per l’imballaggio è andata interamente distrutta, il lavoro puntuale e meticoloso dei pompieri, ha permesso di salvare la parte dell’edificio dove erano stoccati i materiali dei prodotti alimentari. L’azienda infatti, che si è sviluppata crescendo negli anni, ampliando tipologie di prodotti e clienti, si occupa di confezioni regalo, con ceste natalizie che includono prodotti alimentari e vini. Era questo un periodo particolarmente importante. I capannoni erano pieni di tutto il materiale necessario per partire con il confezionamento delle ceste natalizie. Cosa sia realmente successo sabato sera è al vaglio delle forze dell’ordine che sono arrivate sul posto sin dai primi minuti dell’incendio. La professionalità dei pompieri ha garantito che le scintille non si propagassero nella zona circostante e di contenere al massimo quanto purtroppo si era già innescato all’interno. Un fronte di fuoco impossibile da spegnere immediatamente, ma che i pompieri hanno saputo contenere affinché non si propagasse agli edifici adiacenti. Restano molti quesiti aperti.

Claudia Fortini