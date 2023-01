Incendio devasta un capannone "Abbiamo visto fiamme altissime"

di Ruggero Veronese

Fiamme nella notte e una sola certezza: l’incendio è stato doloso. Si presenta come un vero e proprio giallo il caso del rogo che ieri notte ha quasi completamente distrutto lo stabile e la tensostruttura in cui si svolge la sagra dell’Arrosticino di Codrea, nella campagna a poche centinaia di metri dalla frazione.

Impossibile infatti, secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco che si sono precipitati sul posto verso le due di notte, che le fiamme siano divampate spontaneamente a causa di un corto circuito o di un altro tipo di guasto: il quadro elettrico era infatti disattivato e il piccolo immobile in questo periodo non è frequentato dai responsabili o dai volontari della sagra, che si svolge a primavera inoltrata.

Quel che è certo è che stanotte, tra l’una e le due, l’incendio è scoppiato nella parte più esterna della struttura, dove vengono serviti i clienti, e ha completamente distrutto tavoli, griglie, banconi, cappe di aspirazione e buona parte delle attrezzature della sagra. Un danno che avrebbe potuto essere ancora più grave se una coppia di giovani che vive nel terreno adiacente, rincasando nella notte, non avesse prontamente contattato i vigili del fuoco: "Erano circa le due di notte e stavamo tornando a casa – raccontano mentre osservano i danni lasciati dall’incendio –, abbiamo visto le fiamme appena imboccata la strada, erano molto alte. Fortunatamente i vigili del fuoco ci hanno messo pochi minuti ad arrivare, prima che si diffondesse anche nelle cucine nel retro o nella campagna qui attorno". Un rischio più che mai concreto se si considera la violenza dell’incendio, che ha tenuto le squadre dei vigili del fuoco impegnate per oltre tre ore, fino alle 5 e mezza. Passata la paura, ora sarà il tempo di ricostruire l’accaduto e indagare sulle eventuali – e molto probabili – responsabilità dietro l’incendio. Nella frazione c’è chi sospetta dei gruppetti di ragazzi che alla notte si ritrovavano sotto al tendone della sagra, per stare lontani da occhi indiscreti: "Magari a qualcuno è caduta la sigaretta, e poi non se ne sono accorti o sono scappati via", afferma prudentemente uno dei curiosi venuti a osservare coi propri occhi l’accaduto.

Ma l’impressione più diffusa è che le fiamme siano state appiccate volontariamente: "È troppo freddo e umido perché da una sigaretta in terra possa divampare un incendio del genere – suggeriscono i vicini del terreno adiacente –. E in questo periodo il responsabile della sagra è in ferie, quindi nessuno poteva controllare quello che succedeva". Tutti elementi che verranno valutati durante le indagini che hanno preso il via dopo i primi rilievi, al termine dei quali i carabinieri hanno sigillato l’area per impedirne l’accesso. In attesa di chiarezza, resta l’amarezza di un’intera frazione che dal 2005 ha visto la peculiare sagra ‘emiliano-abruzzese’ crescere e guadagnare visibilità, fino a diventare un appuntamento fisso del territorio. E che ancora una volta, dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, si vede costretta a ricominciare da zero.