Incendio devasta un’abitazione Anziana viene salvata da un vicino

Divorata dal fuoco gran parte di un’abitazione di via Fascinata a Santa Maria Codifiume. L’incendio si è sviluppato ieri nel primo pomeriggio. I residenti della zona, intorno alle 13, hanno visto alzarsi una colonna di fumo e sentito le urla provenire dalla casa. L’Sos è stato raccolto in primis da un vicino di casa che avrebbe salvato due donne all’interno dell’abitazione: un’anziana e la sua badante. Sul posto sono sopraggiunti i pompieri dei distaccamenti di Molinella e Portomaggiore . Con loro i carabinieri della locale stazione dell’Arma. Che, giunti sul posto con una pattuglia, hanno avviato le indagini del caso. Ancora non è ben chiara l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Comunque, secondo l’ipotesi più accreditata, le fiamme sarebbero divampate nella camera da letto. Le cause dell’incendio sarebbero dunque da imputare, più che ad un corto circuito, ad un evento accidentale: un cero votivo accesso sul comodino avrebbe innescato il rogo. Il materasso e le coperte, di conseguenza, avrebbero preso fuoco. E in pochi attimi l’incendio si sarebbe propagato ai tendaggi. Il fumo ha annerito i muri, le fiamme hanno incenerito i mobili. Danni ingenti anche a porte e infissi.

Nando Magnani